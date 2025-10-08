Polska 2050 zmieni swoją nazwę - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. Choć zmiana nie będzie duża, ma mieć symboliczne znaczenie i być elementem rebrandingu ugrupowania.

Zdj. ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Początkiem rebrandingu Polski 2050 ma być zmiana nazwy klubu parlamentarnego. Wciąż nazywa się on Polska 2050 - Trzecia Droga. Partia chce usunąć drugi człon, który nawiązuje do zakończonej już koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym.



Politycy ugrupowania mówili reporterowi RMF FM, że nie chcą być już kojarzeni jako Trzecia Droga, lecz siła, która z czystą kartą będzie walczyć o dobry wynik w wyborach za 2 lata. Może być to trudne, bo w ostatnich sondażach Polska 2050 odnotowuje wyniki poniżej progu wyborczego.

Druga zmiana będzie dotyczyć nazwy partii. Formalnie jej elementem wciąż jest imię i nazwisko Szymona Hołowni, który chce rozstać się z krajową polityką i ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Wśród kandydatów na jego następcę są m.in. Ryszard Petru i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Nowego szefa partii, którą wprowadził do Sejmu Szymon Hołownia, mamy poznać w styczniu 2026 r.