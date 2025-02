Po ponad dekadzie oczekiwania mieszkańcy Witomina, będącego dzielnicą Gdyni, mogą w końcu odliczać dni do momentu, kiedy ich dzielnica zostanie odciążona od uciążliwego ruchu tranzytowego. Rusza budowa obwodnicy.

/ Urząd Miasta Gdyni / Materiały prasowe

Witomino, dzielnica położona na zachodzie Gdyni, od lat zmaga się z problemem intensywnego ruchu samochodowego. Długo wyczekiwana obwodnica ma szansę zmienić ten stan rzeczy. Inwestycja o długości 2,5 km z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach oraz dedykowanymi buspasami ma szanse znaczne ułatwić dojazd do Obwodnicy Trójmiasta i zachodnich części Gdyni.

Przy zakończeniu budowy chcemy myśleć także o obszarze leśnym między granicami dzielnicy Witomino a obwodnicą jak o miejscu zielonym, z zachowaniem funkcji leśnej, ale z uporządkowanym dostępem dla mieszkańców. Ta budowa jest spięta również z innymi inwestycjami, m.in. rozbudową ul. Chwarznieńskiej i remontem na Witominie - to jest zespół naczyń połączonych, a obwodnica jest elementem, który nada im ostateczny kształt - zapowiada Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

Projekt zakłada również budowę kładek i przejść dla zwierząt, a także wiadukt nad ulicą Witomińską.

/ UM Gdynia / Materiały prasowe

Koszt inwestycji to ponad 90 mln zł, a miasto planuje ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich. Prace mają potrwać ponad 20 miesięcy. Oznacza to, że mieszkańcy Gdyni mogą spodziewać się oddania obwodnicy do użytku pod koniec 2026 roku.

Czasowe zmiany w organizacji ruchu, obejmujące ulice Chwarznieńską i Witomińską. Wykonawca apeluje o zachowanie ostrożności i uwagę na oznakowanie.