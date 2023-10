Czterech mężczyzn w wieku od 48 do 62 lat usłyszało zarzuty związane z produkcją narkotyków. Linię produkcyjną umieścili w kurniku. Jak przekazała Prokuratura Krakowa, oskarżeni mogli wytworzyć tam nawet ponad 100 kilogramów amfetaminy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zatrzymania czterech mężczyzn doszło podczas akcji służb w maju 2022 roku. Dziś Prokuratura Krajowa (PK) poinformowała o zarzutach wobec całej czwórki.

Zarzuty dla czterech osób

Akt oskarżenia przeciwko czterem osobom został skierowany do Sądu Rejonowego w Bełchatowie w Łódzkiem przez prokuratora gdańskiej jednostki Prokuratury Krajowej (chodzi o Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej).

Zarzuty usłyszeli 48-letni Kamil Ł. (mieszkaniec woj. mazowieckiego), 51-letni Jarosław Ś. (z woj. mazowieckiego), 55-letni Jan W. (woj. mazowieckie) i 62-letni Grzegorz R. (mieszkaniec woj. łódzkiego).

Zabezpieczono ponad 13 litrów wytworzonego BMK / CBŚP

Czego dotyczą zarzuty?

Kamil Ł. i Jarosław Ś. usłyszeli zarzuty dotyczące popełnienia przestępstwa nielegalnego wytwarzania tzw. prekursora narkotykowego kategorii I (benzylometyloketonu, w skrócie BMK). Jak podaje PK, prekursor służby do produkcji amfetaminy.

Grzegorzowi R. i Janowi W. zarzucono natomiast pomocnictwo w popełnieniu tego przestępstwa. Mieli oni m.in. udostępnić i przystosować pomieszczenia gospodarstwa rolnego do uruchomienia kompletnej linii technologicznej do wytwarzania BMK, a także usuwali odpady poprodukcyjne.

Prokuratura Krajowa podała, że grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności, kara grzywny oraz przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, jak również przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonych z popełnionego przestępstwa.

Wobec dwóch oskarżonych, na wniosek prokuratora, stosowane było tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych dwóch - poręczenia majątkowe, dozory policji, zakazy kontaktowania się z określonymi osobami i zakazy opuszczania kraju.

Linia produkcyjna w kurniku

Linię produkcyjną związaną z produkcją narkotyków służby odkryły w województwie łódzkim na terenie pomieszczeń gospodarczych funkcjonującego gospodarstwa rolnego. W maju 2022 roku policjanci wspólnie z prokuratorem dokonali szczegółowych oględzin posesji.

"Podczas przeszukania zabezpieczono około 3000 litrów substancji chemicznych, odpady poprodukcyjne oraz oryginalne zapakowane chemikalia, specjalistyczne chłodnice, szkło laboratoryjne. Na miejscu, na gorącym uczynku podczas procesu produkcyjnego, zostali zatrzymani Kamil Ł., Jarosław Ś. i Grzegorz R. Wydajność linii technologicznej zbudowanej przez oskarżonych do syntezy BMK wynosiła od 135 do 225 mililitrów czystego BMK na godzinę" - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Jak dodała, oskarżeni wytworzyli łącznie 86,55 kilograma czystego BMK o stężeniu co najmniej 90 procent. "Z tego rodzaju ilości prekursora można było wyprodukować od 60,6 kilograma do 103 kilogramów siarczanu amfetaminy. Oskarżeni, celem ukrycia rzeczywiście prowadzonej działalności przestępczej, umieścili linię produkcyjną w kurniku, gdzie wytwarzali prekursor" - przekazała PK.

Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni mieli zarobić na handlu BMK około 100 tys. złotych.