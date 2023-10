Dmytro Nikiforenko nie był ani agresywny, ani naćpany, a mimo to zmarł we wrocławskiej izbie wytrzeźwień. Onet dotarł do nagrania, na którym widać brutalną interwencję wobec 26-letniego Ukraińca. Mężczyzna był przez policjantów i pracowników "wytrzeźwiałki" bity, kopany i duszony, czym doprowadzili do jego śmierci.

O sprawie poinformował Onet.

Do zdarzenia doszło 30 lipca 2021 roku. Robotnicy jednej z budów we Wrocławiu zorganizowali w piątek imprezę, na której był grill i sporo alkoholu. Bawili się zarówno Polacy, jak i Ukraińcy - wśród nich był 26-letni Dmytro Nikiforenko, który przyjechał do Polski dwa lata wcześniej z miejscowości Niemirów w obwodzie winnickim.

Dmytro w trakcie imprezy pił sporo - późniejsze badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Co ważne - jak pisze Onet, wbrew pierwszym doniesieniom policji, w jego organizmie nie stwierdzono żadnych narkotyków ani dopalaczy.

Po imprezie 26-latek z trzema rodakami poszli na przystanek autobusowy, gdzie wsiedli do autobusu linii N. Z zapisu monitoringu wynika, że Ukrainiec miał problem z zachowaniem równowagi, ale sam przebierał nogami. W pojeździe usiedli w ostatnim rzędzie. Koledzy Dmytra wysiedli wcześniej, a on pojechał w dalszą drogę sam. Onet podkreślił, że w żadnym momencie nie był agresywny - wbrew późniejszym twierdzeniom policji, ani nikogo nie zaczepiał, ani nie zachowywał się głośno; zasnął, co widać na zapisie monitoringu.

Ukraińca nie mogli obudzić ani pasażerka, ani kierowca. Ten ostatni podjął decyzję o wezwaniu karetki pogotowia. Po przyjeździe ratownicy medyczni stwierdzili, że Ukrainiec jedynie był pijany; pomoc sanitariuszy sprawiła, że Dmytro zaczął kontaktować. Nie był agresywny. Nie mogąc zrobić nic więcej, sanitariusze wezwali policję, która przyjechała po prawie dwóch godzinach.

Onet pisze, że po dojechaniu na miejsce trzech policjantów - Franciszek K., Rafał P. i Mariusz Sz. - wyłączyło nasobne kamery, którymi mają obowiązek rejestrować podejmowane przez siebie czynności. Funkcjonariusze zabrali 26-latka do izby wytrzeźwień przy ul. Sokolniczej; po wyjściu z radiowozu był zakuty w kajdanki.

Portal poinformował, powołując się na wykonane chwilę później nagranie i zeznania funkcjonariuszy, że tuż przed opuszczeniem radiowozu Ukrainiec został potraktowany gazem pieprzowym. Nie mogąc trzeć piekących go oczu, wierzgał i rzucał się na siedzeniu izbowej poczekalni.

Dmytro zmarł w izbie wytrzeźwień

W izbie rozegrał się prawdziwy dramat. Onet dotarł do zapisu monitoringu, na którym widać, jak brutalnie policjanci potraktowali Ukraińca. Katowali go przez blisko 40 minut, uderzając go pięścią w twarz, dusząc i dociskając policyjną pałką. Nagranie można obejrzeć TUTAJ ; ostrzegamy jednak, że jest wstrząsające.

O uderzeniach, kopnięciach i dociskaniu w swojej ocenie wspomniał również - cytowany przez Onet - biegły ds. stosowania środków przymusu bezpośredniego, podinspektor policji w stanie spoczynku, dr Tomasz Maczuga. Na podstawie analizy zapisu monitoringu sporządził on opinię dla sądu.

"Godz. 22:42:07 jeden z policjantów wykonuje energiczne ruchy przypominające zadawanie uderzeń w okolice górnej części ciała leżącego mężczyzny, nie jest widoczny cały ruch — zasłaniają go plecy jednego z mężczyzn (pracownik ośrodka). W dalszej kolejności widać, jak ten sam policjant przytrzymuje ręce i kark leżącego mężczyzny, dociskając do łóżka" - czytamy w opinii biegłego, którą przytoczył Onet.

Ukraińca - mimo pomocy ratowników medycznych - nie udało się uratować. Jego ciało przeleżało na podłodze kilka kolejnych godzin w oczekiwaniu na prokuratura.

Śmierć Ukraińca próbowano zamieść pod dywan

Onet pisze, że jego rodzinie przekazano, iż zmarł w czasie policyjnej interwencji z powodu ustania akcji serca. Wcześniej sugerowano, że zażywał narkotyki. Wewnętrzne postępowanie i wyciągnięcie konsekwencji nastąpiło dopiero po opisaniu sprawy przez "Gazetę Wyborczą" na początku września 2021 roku.

Co ciekawe, pracownicy izby wytrzeźwień odeszli z pracy na własne życzenie. Potem - jak pisze Onet - mieli ustalać ze sobą wersję wydarzeń, by zatuszować okoliczności tragedii.

Nikt nie przyznaje się do winy

Sprawą zajęła się prokuratura. W marcu 2023 roku do sądu trafił ostatecznie akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom:

trzech policjantów i dwóch pracowników izby wytrzeźwień zostało oskarżonych o znęcanie się nad Ukraińcem i pobicie go ze skutkiem śmiertelnym,

jednemu policjantowi zarzucono nieudzielenie Ukraińcowi pomocy,

zatrudniona w izbie wytrzeźwień lekarka została oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci,

dwie pracownice izby wytrzeźwień miały brać udział w zacieraniu śladów zdarzenia.

Oskarżonym o śmiertelne pobicie Ukraińca grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Pozostałym - do 5 lat. Nikt nie przyznaje się do winy.