W piątek, przed budynkiem Urzędu Miasta Gdańska zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem m.in. prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. W mieście działa sztab kryzysowy a w sobotę uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny dla Ukraińców.

/ Adam Warżawa / PAP

Codziennie spotykamy się w ramach sztabu kryzysowego, żeby monitorować sytuację na bieżąco - powiedziała w piątek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Według niej, wyzwaniem będzie przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci z Ukrainy.

Spodziewamy się kobiet i dzieci. Wyzwaniem będą szkoły i ich przystosowanie, bo większości będą to dzieci z obowiązkiem szkolnym - poinformowała Dulkiewicz.



Prezydent Gdańska powiedziała, że wyzwaniem jest brak koordynatorów, którzy będę odpowiedzialni za integrację uczniów. W związku z tym zamierza złożyć na ręce wojewody i ministra edukacji prośbę o powołanie takich osób.

Prezydent zachęcała mieszkańców Gdańska, przedsiębiorców o zgłaszanie chęci pomocy na stronie www.gdanskpomaga.pl. Potrzebni są tłumacze, psycholodzy, którzy mówią po ukraińsku - dodawała prezydent.

W Gdańsku przygotowywane jest miejsce, które ma być punktem koordynacyjnym. Władze miasta zamierzają w tej sprawie rozmawiać z wojewodą pomorskim i namawiać go, by w tym punkcie zasiadali również urzędnicy Urzędu Województwa Pomorskiego do spraw cudzoziemców.

Punkt konsultacyjny ma zostać uruchomiony w sobotę o godz. 10. Będzie się znajdował przy ulicy Dolna Brama 8 w Gdańsku.