Samochód wjechał w grupę nastolatków w miejscowości Łebieńska Huta w woj. pomorskim. Jeden z chłopców nie żyje. Trzech jego kolegów - w tym jeden z amputowaną kończyną - zostało przetransportowanych do szpitala śmigłowcem LPR. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Łebieńska Huta. / OSP Pomieczyno /

Do wypadku doszło we wtorek około godz. 19:30 w Łebieńskiej Hucie w pow. wejherowskim.

Czwórka nastolatków została potrącona przez samochód osobowy. Ul. Kartuska (DW224) jest całkowicie zablokowana.

Oficer prasowy wejherowskiej straży pożarnej kpt. Andrzej Zalewski przekazał, że trzech chłopców w wieku od 10 do 16 lat jechało na rowerach, a jeden szedł. W grupę wjechał samochód osobowy.

Na miejscu prowadzono resuscytację, jednak jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. 10-latek zmarł.

Jeden z chłopców, z amputowaną kończyną, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Dwóch kolejnych z obrażeniami ręki, nogi i głowy przewieziono karetkami do szpitala - przekazał oficer.

Na miejscu nadal pracują policjanci, którzy ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Stan zdrowia 12-latka jest ciężki. Czynności trwają - przekazała RMF FM po godz. 21:00 aspirant Anetta Potrykus, oficer prasowa policji w Wejherowie.

Kierowca samochodu uciekł.