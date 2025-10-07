Prezydent Republiki Białorusi Alaksandr Łukaszenka, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, premier Izraela Benjamin Netanjahu, dyktator z Korei Północnej Kim Dzong Un, prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew - to między innymi ci przywódcy znaleźli się na liście osób, które we wtorek złożyły życzenia z okazji 73. urodzin dyktatorowi Władimirowi Putinowi, o czym poinformowało rosyjskie MSZ. Choć wydaje się to mało prawdopodobne, życzenia złożyła też partia KORWIN. Co więcej, działacze skupieni wokół Janusza Korwin-Mikkego napisali w imieniu... wszystkich Polaków.

Władimir Putin na spotkaniu z Leonidem Pasecznikiem, mianowanym przez Moskwę przywódcą kontrolowanych przez Rosję części obwodu ługańskiego, wrzesień 2025 / ALEXANDER KAZAKOV/AFP/East News / East News

Prezydent Rosji Władimir Putin obchodzi we wtorek 73. urodziny. Dyktator, który rozpoczął krwawą wojnę w Ukrainie od aneksji Krymu w lutym 2014 roku, przechodząc do pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku, urodził się w Petersburgu 7 października 1952 roku. Ostracyzm spotyka go ze strony Zachodu, jednak - przez względy gospodarcze, a pewnie i nie tylko - nie wszyscy światowi przywódcy stronią od kontaktów.

We wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej poinformowało, kto złożył Putinowi urodzinowe życzenia. Oprócz Łukaszenki, Erdogana, Kim Dzong Una czy Netanjahu, do kremlowskiego dyktatora z życzeniami dzwonił również prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew, prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon, premier Armenii Nikol Paszinian, prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew czy premier Indii Narendra Modi.

"Podczas rozmowy telefonicznej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan złożył Władimirowi Putinowi najlepsze życzenia z okazji urodzin. Przywódcy poruszyli kilka bieżących kwestii współpracy dwustronnej i wymienili poglądy na temat rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie i wokół Ukrainy. Uzgodniono dalsze kontakty" - podał rosyjski resort spraw zagranicznych przy okazji propagandowej informacji o telefonie od Erdogana.

Życzenia oprawcy z Rosji złożyli też na oficjalnym profilu na platformie X politycy partii KORWIN, a więc skupieni wokół Janusza Korwin-Mikkego. Zdecydowana większość komentujących nie kryła oburzenia. "Wasza Ekscelencjo! My, Polacy z okazji pańskich urodzin życzymy dużo zdrowia, a w związku z pełnionym urzędem życzymy udanej batalii o istnienie cywilizacji (...)" - to jedynie fragment skandalicznego wpisu partii.