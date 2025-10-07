Samochód wjechał w grupę nastolatków w miejscowości Łebieńska Huta w woj. pomorskim. Jeden z chłopców nie żyje, trzech jego kolegów - w tym jeden z amputowaną kończyną - zostało przetransportowanych do szpitala śmigłowcem LPR. Jak przekazała RMF FM asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie we wtorek wieczorem 33-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję. "Do zatrzymania doszło w jednej z miejscowości powiatu kościerskiego" - dodała.

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Łebieńska Huta. / OSP Pomieczyno /

Do wypadku doszło we wtorek około godz. 19:30 w Łebieńskiej Hucie w pow. wejherowskim. Czwórka nastolatków została potrącona przez samochód osobowy. Ul. Kartuska (DW224) jest całkowicie zablokowana.

Tragedia na Pomorzu. Kierowca wjechał w grupę nastolatków

Oficer prasowy wejherowskiej straży pożarnej kpt. Andrzej Zalewski przekazał, że trzech chłopców w wieku od 10 do 16 lat jechało na rowerach, a jeden szedł. W grupę wjechał samochód osobowy.

Na miejscu prowadzono resuscytację, jednak jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. 10-latek zmarł.

Policja ujęła 33-latka

Jeden z chłopców, z amputowaną kończyną, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Dwóch kolejnych z obrażeniami ręki, nogi i głowy przewieziono karetkami do szpitala - przekazał oficer.

Na miejscu nadal pracują policjanci, którzy ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Stan zdrowia 12-latka jest ciężki. Czynności trwają - przekazała RMF FM po godz. 21:00 aspirant Anetta Potrykus, oficer prasowa policji w Wejherowie. Dodała, że policjanci znają już tożsamość kierowcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Trwają czynności związane z ustaleniem jego miejsca pobytu i zatrzymaniem - powiedziała policjantka.

Po godz. 22 policjantka przekazała RMF FM, że policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, których o pomoc w poszukiwaniu sprawcy tragedii na Pomorzu, poprosili mundurowi z Wejherowa, zatrzymali 33-letniego mężczyznę.