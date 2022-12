13 osób zatrzymanych, przejęte 146 sztuk broni palnej i 2 tysiące sztuk amunicji - to efekty śledztwa lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej przeciwko zorganizowanej grupy przestępczej nielegalnie handlującej bronią. To podczas zatrzymań do tego postępowania przedwczoraj w Staszynie pod Gdańskiem doszło do strzelaniny, w której zginął podejrzany. Ranny został funkcjonariusz CBŚP.