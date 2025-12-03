Ponad 3,5 tysiąca mieszkańców gminy Kosakowo na Pomorzu od kilkunastu dni zmaga się z poważnym kryzysem sanitarnym. W sieci wodociągowej wykryto groźne bakterie Escherichia coli, co skutkowało natychmiastowym zakazem korzystania z wody. Samorząd uruchomił specjalne punkty z prysznicami i pralkami dla mieszkańców. Nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.

Gmina Kosakowo uruchamia dla mieszkańców pralki i prysznice / Shutterstock

W gminie Kosakowo (Pomorze) od kilkunastu dni trwa kryzys sanitarny. W wodociągu Mosty wykryto bakterie Escherichia coli oraz bakterie grupy coli.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku natychmiast wprowadzono zakaz korzystania z wody na dużym obszarze gminy. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Skażony teren obejmuje znaczną część Mostów, Kosakowa oraz Mechelinek. Wśród objętych ulic znajdują się m.in. Spacerowa, Gdyńska, Turkusowa, Anyżowa, Cynamonowa, Szkolna i Portowa.

Problem dotyczy około 3 651 mieszkańców.

Zakaz korzystania z wody - co dalej?

Operator sieci wodociągowej wydał specjalny komunikat, w którym podkreślił: "Sytuacja jest trudna dla wszystkich mieszkańców, a działania mają charakter wielotorowy".

W odpowiedzi na kryzys samorząd uruchomił punkty, w których mieszkańcy mogą skorzystać z pryszniców i pralek.

Poniżej lista dostępnych lokalizacji i godzin otwarcia:

Centrum Sportowe Kosakowo, ul. Żeromskiego 11 - 1 pralka, 5 pryszniców damskich (w tym 1 dla osób z niepełnosprawnością), 5 pryszniców męskich (w tym 1 dla osób z niepełnosprawnością). Godziny otwarcia: pon.-pt. 18:00-21:00, sob.-nd. 13:00-21:00

Bosmanat Rewa, ul. Koralowa 5 - 1 pralka, 2 prysznice damskie i 2 męskie. Godziny otwarcia: pon.-pt. 15:00-21:00

OSP Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44 - 1 pralka. Godziny otwarcia: codziennie 08:00-20:00

Świetlica sołecka Dębogórze-Wybudowanie, ul. Długa 16 - 1 pralka, 1 prysznic. Godziny otwarcia: codziennie 08:00-10:00 oraz 17:00-21:00

Mieszkańcy proszeni są o przyniesienie własnych detergentów oraz korzystanie z krótkich programów prania (30 minut).



Służby sanitarne i wodociągowe poifnorowały, że prowadzą intensywne działania, by jak najszybciej przywrócić bezpieczeństwo dostaw wody. Na razie nie wiadomo jednak, jak długo potrwa taka sytuacja.

Gmina zapewnia, że na bieżąco informuje mieszkańców o rozwoju sytuacji i podejmuje wszelkie możliwe działania, by zakończyć kryzys.





