W Jeziorze Ostrzyckim na Kaszubach wykryto sinice. W środę poinformował o tym sanepid. Nadmorskie akweny w woj. pomorskim i zachodniopomorskim na razie nadają się do kąpieli. Temperatura wody w Bałtyku wynosi średnio ok. 17 st. C.

Zakwit sinic w jednym z kaszubskich jezior (Zdjęcie ilustracyjne) / Marcin Bielecki / PAP

Ciało nastolatka znalezione w stawie. Tragedia na Kaszubach Z danych opublikowanym w środę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kąpieliska w Jeziorze Ostrzyckim w powiecie kartuskim. Sanepid podał, że wykryto tam zakwit sinic. Na pozostałych kąpieliskach zorganizowanych tego lata w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nad Bałtykiem i nad jeziorami można się bezpiecznie kąpać. Jakie problemy stwarza kontakt z sinicami? W razie zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu - od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego: TUTAJ . W środę temperatura wody w Bałtyku wynosiła od 16,5 do 19,7 st. C. Według IMGW, najzimniejsza była we Władysławowie i w Helu (woj. pomorskie), a najcieplejsza w Łebie (woj. pomorskie). Fala upałów w Europie / Adam Ziemienowicz / PAP