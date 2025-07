Ostrzeżenia I i II stopnia przed groźnym upałem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura w środę wyniesie od 29 do aż 37 st. C. W czwartek natomiast - od 33 do 35 st. C. Instytut Badawczy Leśnictwa opublikował z kolei mapę zagrożenia pożarowego. Większość regionów Polski zaznaczona jest na czerwono, a zagrożenie określone jest jako "duże". Gdzie należy zachować szczególną ostrożność?

Środa, 02.07.2025, czwartek, 03.07.2025: Wysokie zagrożenie pożarowe i ostrzeżenia IMGW przed upałem / Shutterstock/Instytut Badawczy Leśnictwa / Shutterstock

IMGW wydał pomarańczowe i żółte ostrzeżenia przed upałem w centralnej i zachodniej Polsce, gdzie temperatura sięgnie nawet 37 st. C.

Fala upałów zwiększa ryzyko pożarów w lasach – wysoka temperatura i sucha ściółka mogą łatwo wywołać ogień.

Nadleśnictwa apelują o ostrożność: nie rozpalaj ognisk poza miejscami wyznaczonymi, nie używaj otwartego ognia, nie wjeżdżaj pojazdem poza drogi leśne i nie zostawiaj szklanych butelek.

Mapy z ostrzeżeniami i więcej szczegółów można znaleźć poniżej.

Ostrzeżenia pogodowe. IMGW wydał alerty

W środę oraz w czwartek w całej centralnej Polsce oraz w zachodniej części kraju obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia II stopnia przed upałem. Na pozostałym obszarze - z wyjątkiem wschodniej i części Małopolski - żółte alerty I stopnia. Jak prognozuje IMGW, na zachodzie w najgorętszym momencie dnia może być nawet 37 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy i południowo-zachodni, okresami zmienny, tylko na wschodzie zachodni i północno-zachodni.

Ostrzeżenia przed upałem obowiązujące w środę, 2 lipca oraz w czwartek, 3 lipca / IMGW / Materiały prasowe

W nocy - jak podają synoptycy - będzie bezchmurnie. Jedynie nad ranem na krańcach północno-zachodnich może wystąpić wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a miejscami dużego. Tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu, lokalnie także burza. Temperatura minimalna od 13, 14 st. C na krańcach wschodnich, około 17 st. C w centrum, do 19 st. C na zachodzie kraju. Chłodniej w nocy będzie w rejonach podgórskich Karpat, od 11 do 13 st. C.

W czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na wybrzeżu, od 22 do 29 st. C na zachodzie i północnym zachodzie oraz na Podhalu, a na pozostałym obszarze od 30 do 36 st. C.

Nie najlepszy czas na wędrówki do lasu. Duże zagrożenie pożarowe

W związku z falą upałów w lasach wzrosło zagrożenie pożarowe. Wysokie temperatury, brak opadów i wysuszona ściółka sprawiają, że nawet najmniejsza iskra może doprowadzić do pożaru. Instytut Badania Leśnictwa opublikował aktualną mapę zagrożeń.

Zagrożenie pożarowe / Instytut Badawczy Leśnictwa / Materiały prasowe

Większość nadleśnictw, w tym na przykład nadleśnictwo Sulechów w województwie lubuskim - zaapelowało do wszystkich odwiedzających lasy, w związku z pełnią sezonu wakacyjnego, o szczególną ostrożność. Przypomniano też najważniejsze zasady zachowania się w lesie, jeśli już musimy się do niego wybrać: