Dramatyczne wydarzenia na rzece Sassandra w południowo-zachodniej części Wybrzeża Kości Słoniowej. Hipopotam zaatakował tam łódź z kilkunastoma osobami. Utonęło jedenaście osób - w tym kobiety i dzieci.

W całej Afryce każdego roku hipopotamy zabijają średnio 500 osób (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Hipopotam zaatakował łódź w piątek na jeziorze Buyo, będącym częścią rzeki Sassandra. Utonęło 11 osób. Wśród ofiar są kobiety i dzieci.

Jak przekazały w niedzielę władze, atak przeżyły tylko trzy osoby. Poszukiwania pozostałych osób trwały do niedzieli. Ich ciał jednak nie znaleziono.

To już druga taka tragedia, która rozegrała się w tym roku na wodach Wybrzeża Kości Słoniowej. W kwietniu co najmniej dwanaścioro dzieci z wioski Tiaha w departamencie Dabou zginęło, gdy wywróciła się łódź podczas powrotu z wycieczki zorganizowanej przez lokalny kościół.

Na terenie Wybrzeża Kości Słoniowej, głównie w południowej części kraju, żyje obecnie około 500 hipopotamów. Jako gatunek zagrożony wyginięciem są pod ścisłą ochroną.

Badania przeprowadzone w tym kraju w 2022 r. dowodzą, że hipopotam jest najczęściej wymienianym zwierzęciem odpowiedzialnym za spowodowanie śmierci lub obrażeń u ludzi. W całej Afryce każdego roku hipopotamy zabijają średnio 500 osób.