Ruszył długo wyczekiwany remont Mostu Popielnego w Gdańsku. Prace, których wartość przekracza 2 miliony złotych, potrwają do grudnia 2025 roku. Most został dziś zamknięty dla samochodów.

Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, wzmocnienie konstrukcji nośnej mostu oraz podłoża w rejonie przyczółków. Przebudowane zostaną także skarpy, a system odwodnienia przejdzie modernizację.

Istotną zmianą będzie również montaż nowych balustrad, które spełnią aktualne normy bezpieczeństwa. Ostatnim etapem będzie położenie nowej nawierzchni jezdni i chodników.

Piesi i rowerzyści będą mogli z niego korzystać przez cały czas trwania inwestycji. Dla kierowców przygotowaliśmy objazdy: od strony ul. Okopowej przez Toruńską, Żabi Kruk i Podwale Przedmiejskie, a od Kamiennej Grobli przez Toruńską, Chmielną i Podwale Przedmiejskie. W trakcie prac sprawdzimy stan konstrukcji i jeśli konieczne będą dodatkowe działania, wprowadzimy je - zapewnia Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska.

Prace prowadzone będą etapami, aby jak najdłużej utrzymać ruch pieszy i rowerowy. Jednak po rozebraniu konstrukcji i ocenie jej stanu technicznego mogą pojawić się sytuacje wymagające czasowego wstrzymania ruchu pieszych.

Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

Zamknięcie mostu wpływa również na kursowanie autobusów linii 106, 111, 600, N9 i N78. W obu kierunkach pojazdy jeżdżą trasami objazdowymi, a część przystanków została zawieszona. Wprowadzone zostały także korekty rozkładów jazdy - od 2 do 6 minut.

