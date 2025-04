Rozwój e-commerce, globalizacja handlu czy postępująca automatyzacja procesów sprawiają, że logistyka to branża z potencjałem na rozwój zawodowy i stabilne zatrudnienie. Jacy specjaliści mogą szukać pracy w tym sektorze w naszym regionie?

/ Materiały prasowe

Branża logistyczna - dlaczego warto się nią zainteresować?

Logistyka jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, odpowiadającym za sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw, transportu i magazynowania. Dla wielu biznesów to procesy niezbędne do efektywnego funkcjonowania. W swoich strukturach uwzględniają więc takie stanowiska jak m.in. specjaliści ds. logistyki, inżynierowie procesu czy menedżerowie operacyjni. Osoby pracujące w tych i innych zawodach związanych z logistyką pomagają przedsiębiorstwom odpowiednio zadbać m.in. o analizę procesów, optymalizację kosztów i wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak automatyczne systemy sortowania czy sztuczna inteligencja.

Stabilna praca w Gdańsku i okolicach?

Ze względu na położenie Gdańsk jest jednym z najważniejszych ośrodków logistycznych w Polsce, głównie ze względu na obecność portu morskiego, który odgrywa kluczową rolę w międzynarodowym handlu i transporcie. To jednak niejedyna lokalizacja w naszym regionie prężnie działająca we wspomnianej branży. Tuż przy południowej części Gdańska, w Pruszczu Gdańskim, znajduje się Centrum Dystrybucyjne LPP Logistics - jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie Środkowej. Powstało w 2008 r., a następnie systematycznie było rozbudowywane i modernizowane w odpowiedzi na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na dodatkową strefę składowania oraz konieczność zwiększenia wydajności procesów przyjęcia i wysyłki towaru. Obecnie firma posiada już cztery centra dystrybucyjne i sześć fulfillment centers, czyli obiektów magazynowych do obsługi e-commerce. Dzięki takiemu zapleczu firma sprawnie zarządza siecią zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP, do której należą popularne marki odzieżowe: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, obecne na ponad 40 rynkach. W związku z rozwojem LPP Logistics m.in. w Pruszczu Gdańskim systematycznie zatrudnia np. inżynierów ds. automatyki magazynowej, specjalistów ds. analiz rozliczeń transportowych czy spraw celnych, elektromechaników, a także na stanowiska asystenckie.

Logistyka to jedna z branż, w których szukać można pracy w Gdańsku i okolicach. Zatrudnienie w tym obszarze, szczególnie dla osób z wykształceniem technicznym i analitycznym podejściem do pracy, to świetna okazja na rozwój kariery w nowoczesnym, strategicznym sektorze gospodarki.