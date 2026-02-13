"Rosja, Ukraina i USA przeprowadzą w przyszłym tygodniu kolejną rundę rozmów pokojowych w formacie trójstronnym" - poinformował w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Agencja RIA-Nowosti podaje, że do spotkania stron ma dojść 17-18 lutego w Genewie.

Poprzednie rozmowy odbyły się w Abu Zabi / AFP / East News

Bądź na bieżąco. Informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Istnieje ustalenie, że (kolejna runda - przyp. RMF FM) rzeczywiście odbędzie się w przyszłym tygodniu. Poinformujemy państwa o dokładnym miejscu i dacie - powiedział Pieskow.

Miami czy Genewa?

RIA-Nowosti podała, że na czele delegacji Rosji stać będzie Władimir Medinski, doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Podobna zapowiedź padła w środę ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który poinformował, że rozmowy mogłyby się odbyć w Stanach Zjednoczonych 17 lub 18 lutego. O jego zapowiedzi pisały wówczas ukraińskie media, powołując się na wywiad szefa państwa dla agencji Bloomberga.

Według źródeł agencji Reutera strona amerykańska proponowała organizację rozmów w najbliższy poniedziałek i wtorek, 16 i 17 lutego, w Miami. Według agencji RIA-Nowosti rozmowy mają się odbyć jednak 17 i 18 lutego w Genewie.



Tematem najbardziej sporny punkt

Rozmowy w lutym byłyby kolejnym spotkaniem trzech delegacji, mające na celu zakończenie wojny, która za ponad tydzień wkroczy w piąty rok. Poprzednie dwie rundy rozmów w formacie trójstronnym odbyły się 23-24 stycznia oraz 4-5 lutego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Były to pierwsze takie negocjacje za prezydentury Donalda Trumpa.

Choć rozmowy w Abu Zabi nie przyniosły przełomu w kwestii zakończenia wojny, zaowocowały wymianą jeńców wojennych. W ocenie sekretarza stanu USA Marco Rubio kwestie terytorialne i status Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pozostały głównymi drażliwymi punktami podczas tych spotkań.

Zełenski przekazał, że nadchodzące rozmowy mają dotyczyć kwestii terytorialnych, a przede wszystkim amerykańskiej propozycji utworzenia wolnej strefy ekonomicznej w częściowo okupowanym przez Rosję Donbasie. Prezydent ocenił jednak, że Kijów i Kreml sceptycznie podchodzą do tej inicjatywy.



