Dramatyczny wypadek w Gdańsku. Kierująca toyotą potrąciła pieszego wysiadającego z tramwaju. Mężczyzna trafił do szpitala. Pomorska policja – ku przestrodze - opublikowała nagranie z tego wypadku.

Potrącony mężczyzna trafił do szpitala / POMORSKA POLICJA /

Do zdarzenia doszło 20 czerwca przed godziną 21 na ul. Oliwskiej. W tym miejscu tramwaj zatrzymuje się tak, że pasażerowie muszą wysiąść na jezdnię. W takim przypadku kierowcy mają obowiązek zatrzymać się, aby ich przepuścić.

Do tego przepisu nie zastosowała się 29-letnia mieszkanka Gdańska, która - omijając tramwaj - potrąciła wychodzącego z niego mężczyznę. Został on zabrany do szpitala.

Kobieta w chwili wypadku była trzeźwa. "W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali jej prawo jazdy" - poinformowano.

Wideo youtube

"Nagranie publikujemy ku przestrodze, aby pokazać, że chwila nieuwagi na drodze może doprowadzić do tragedii. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego" - przekazali policjanci.