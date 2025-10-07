Kierujący samochodem osobowym potrącił trzy osoby, w tym dziecko, w miejscowości Łebcz (Pomorskie). Dwie kobiety i czteroletnia dziewczynka trafiły do szpitala.

Wypadek w województwie pomorskim / Gorąca Linia RMF FM

Do wypadku doszło we wtorek rano w miejscowości Łebcz niedaleko Władysławowa w województwie pomorskim.

Samochód osobowy wjechał w grupę osób. Wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Około godziny 8:30 w miejscowości Łebcz kierujący pojazdem osobowym mężczyzna w sposób nieprawidłowy omijał grupę pieszych poruszających się nieprawidłową stroną drogi, w wyniku czego doszło do potrącenia trzech idących osób - powiedział RMF FM podkom. Mirosław Monczak, naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Ranne w zdarzeniu zostały dwie kobiety w wieku 66 i 70 lat oraz 4-letnia dziewczynka. Osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala specjalistycznego w Wejherowie. Policjanci zbadali stan trzeźwości 78-letniego kierowcy, w chwili zdarzenia był trzeźwy - dodał policjant.

Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego wypadku.