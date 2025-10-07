Część uczniów może mieć już wkrótce znacznie wydłużony weekend i cztery dni bez lekcji zamiast dwóch. Ma to związek ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, częściej nazywanym Dniem Nauczyciela.

Zdj. ilustracyjne / Mircea Moira / Shutterstock

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października. Zgodnie z Kartą Nauczyciela nie odbywają się wtedy lekcje. Mogą być jednak organizowane uroczyste apele, imprezy, wycieczki lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.



W tym roku 14 października wypada we wtorek. W części szkół lekcji może nie być także w poniedziałek. Będzie to możliwe, jeśli szkoła skorzysta z tzw. dnia do dyspozycji dyrektora.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym jest maksymalnie osiem dni do dyspozycji dyrektora szkoły. W szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego) - maksymalnie do 10 dni, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy - maksymalnie do 4 dni.

Ustalone terminy dodatkowych dni wolnych dla danego roku szkolnego muszą do 30 września zostać przekazane nauczycielom, rodzicom i uczniom. Oznacza to, że jeśli któraś szkoła nie będzie organizowała lekcji 13 października, informacja o tym musiała zostać już upubliczniona.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Dni do dyspozycji dyrektora bywają wykorzystywane np. w czasie egzaminów zewnętrznych albo świąt, które nie są ustawowo wolne od pracy.