Ciała dwojga ludzi znaleziono w niedzielę w miejscowości Ryczywół (woj. wielkopolskie). Natknął się na nie mężczyzna spacerujący z psem.

Dwa ciała znalezione w miejscowości Ryczywół w Wielkopolsce (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak przekazała nam podkom. Izabela Leśnik z policji w Obornikach, ciała kobiety i mężczyzny (oboje mieli 57 lat), znaleziono w niedzielę ok. godz. 13:00 w pobliżu rzeki Flinty.

Wstępne ustalenia nie ujawniły żadnych widocznych obrażeń zewnętrznych.

Na miejscu pracowali policjanci, technik kryminalistyki, prokurator i lekarz medycyny sądowej.

Na tym etapie postępowania wykluczono udział osób trzecich - przekazała podkom. Leśnik.

Wiadomo, że zmarli się znali. Oboje mieszkali w okolicy, a w miejscu, gdzie ich znaleziono, urządzili sobie piknik - powiedziała nam prokurator Katarzyna Sill-Szułczyńska z Prokuratury Rejonowej w Obornikach, która prowadzi sprawę.

Sekcja zwłok 57-latków ma odbyć się we wtorek.