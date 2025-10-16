Strażacy dogaszają pożar hali produkcyjnej w miejscowości Rusocin w województwie pomorskim. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest droga krajowa nr 91. Policja wyznaczyła objazdy. Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się samodzielnie 13 osób. Mieszkańcy sąsiedniego Cieplewa proszeni są o to, by nie otwierać okien. W szkole w Rusocinie, która znajduje się w sąsiedztwie hali, zostały odwołane lekcje.

Rusocin - pożar hali magazynowej / PAP/Andrzej Jackowski / PAP

W hali produkcyjno-magazynowej w Rusocinie w nocy ze środy na czwartek wybuchł pożar.

W czwartkowy poranek służby nadal pracują na miejscu.

Droga krajowa nr 91 od ronda w Rusocinie do ul. Rataja jest zablokowana.

W szkole w miejscowości zostały odwołane lekcje.

Mieszkańcy sąsiedniego Cieplewa proszeni są o nieotwieranie okien.

Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Nie wiadomo, czy doszło do ewentualnego podpalenia.

W Rusocinie przy ul. Rataja w Pomorskiem w nocy ze środy na czwartek doszło do pożaru hali o wymiarach ok. 50 na 80 metrów, w której produkuje się okna. Całą noc służby pracowały na miejscu i pracują nadal. Trwa dogaszanie ognia. W związku z zadymieniem zamknięty jest odcinek drogi krajowej nr 91 od ronda do ul. Rataja. Policja kieruje na objazdy przez Cieplewo i Pruszcz Gdański. Robią się korki. Trudno przewidzieć, ile jeszcze potrwają utrudnienia. Na drodze stoją wozy strażackie, pociągnięta jest tędy również magistrala wodna z pobliskiego stawu i hydrantów.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, hala częściowo się zawaliła.

Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się samodzielnie 13 osób. W działaniach w szczytowym momencie brało udział 80 strażaków - przekazał RMF FM dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Na szczęście nie ma poszkodowanych.

Nie oceniamy na razie przyczyny tego pożaru. Biegły z zakresu pożarnictwa i policja starają się określić, co nią było - powiedział RMF FM Marcin Tabiś, oficer prasowy strażaków z Pruszcza, odpowiadając na pytanie, czy mogło to być podpalenie.

Nie została tu jeszcze ukończona akcja, dlatego odwołujemy lekcje. Cały czas tli się drewno, które jest w środku, w halach. Poza tym popękały szyby w budynku od temperatury - powiedziała reporterowi RMF FM Stanisławowi Pawłowskiemu Weronika Chmielowiec, wójt gminy Pruszcz Gdański. W szkole uczy się 880 uczniów.