​Piłkarze Lechii Gdańsk przygotowali Szlachetną Paczkę dla rodziny z Gdańska. Na Pomorzu na darczyńców czeka wciąż 70 rodzin.

Piłkarze Lechii Gdańsk w - par excellence - szlachetnej akcji / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Lechia Gdańsk włączyła się do akcji Szlachetna Paczka. W tym roku klub przygotował paczkę dla jednej z rodzin z gdańskiego Przymorza. W środę 30 listopada w Polsat Plus Arenie piłkarze własnoręcznie spakowali produkty żywnościowe, chemię, pościel i sprzęt elektroniczny, nie zabrakło także kilku biało-zielonych gadżetów. Wśród nich znalazła się koszulka meczowa z podpisami zawodników. Jest to koszulka, w której zagraliśmy najwięcej meczów w tej rundzie rozgrywkowej - mówi Maciej Markowski, rzecznik prasowy klubu.

To ciężkie, że musieliśmy wybrać tylko jedną rodzinę. Jednak, cieszymy się, że możemy pomóc. Ta rodzina chyba nie wie, kto szykuje dla nich paczkę, mam nadzieję, że będzie to dla nich miła niespodzianka - powiedział piłkarz Lechii Gdańsk Maciej Gajos w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak z RMF MAXX.

Piłkarze pomagają / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Szlachetna Paczka odbywa się już po raz dwudziesty drugi. To ostatni moment na przygotowanie paczek.

Ponad siedmiuset darczyńców już mamy. Jeszcze około 70 rodzin czeka w bazie na wybranie. Zachęcamy by zostać darczyńcą - mówi Artur Siedziński z Szlachetnej Paczki w województwie pomorskim.

Finał Szlachetnej Paczki odbędzie się w weekend 10-11 grudnia. Akcja przekazywania paczek rodzinom nosi nazwę "weekend cudów".