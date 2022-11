W sobotę 12 listopada o godz. 8:00 Szlachetna Paczka udostępniła internetową Bazę Rodzin, które czekają na pomoc w tym roku. Od tego dnia, przez kolejne cztery tygodnie, każdy może wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i wspólnie z bliskimi, przyjaciółmi, współpracownikami czy kolegami ze szkoły przygotować Paczkę ze wsparciem skrojonym na miarę potrzeb. Internetowa baza wciąż się powiększa - każdego dnia trafia do niej blisko 1000 nowych historii.

/ Materiały prasowe

Wolontariusze Szlachetnej Paczki docierają w tym roku do tysięcy rodzin, dla których głód, chłód i strach o jutro to chleb powszedni. Wśród nich jest m.in. rodzina pani Elżbiety. Po rozstaniu z mężem, który nadużywał alkoholu, zajęła się samodzielnie dwoma synami. Była kucharką i choć żyli oszczędnie, nie głodowali. Wszystko zmieniło się, kiedy pani Elżbieta podupadła na zdrowiu. Dziś kobieta porusza się o kulach, o powrocie do pracy nie ma mowy, a budżet rodzinny skurczył się tak drastycznie, że po odliczeniu wydatków na mieszkanie i leki, zostaje im niecałe 7 zł dziennie na osobę. Teraz nie wystarcza im na podstawowe zakupy spożywcze. Marzenie chłopców? Piętrowe łóżko "żeby nie spać na podłodze, na rozkładanym materacu".

Szlachetna Paczka Materiały prasowe

Trudy codzienności dotykają każdego z nas, ale są też tacy, którzy nie mogą liczyć na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. Warto im pomagać, wspólnie ze Szlachetną Paczką - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które odpowiada za organizację Szlachetnej Paczki.

Sadzik: Wolontariusze codziennie odwiedzają blisko tysiąc rodzin Materiały prasowe

Darczyńcą przygotowującym Szlachetną Paczkę może zostać każdy. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której pomożesz w tym roku.

Dobro to wynik dzielenia

/ Materiały prasowe

Pani Iwona miała dobre życie - do chwili, kiedy usłyszała diagnozę: rak. Mąż odszedł z dnia na dzień, zostawiając ją samotną, schorowaną, bez środków do życia. Pozostał jej jedynie piesek Czapi, który jest dla niej całym światem. Na ciepłe obiady stać ją rzadko, ale najskromniejszym posiłkiem potrafi podzielić się ze swoim przyjacielem - nawet jeśli to tylko woda z makaronem.

Niektórzy mają mniej, ale mimo to potrafią się dzielić - ciepłym posiłkiem, kubkiem gorzkiej herbaty, a czasem, gdy nie mają niczego więcej, swoją obecnością. W Szlachetnej Paczce jest wiele takich rodzin. Bo dzielenie się jest ludzkim odruchem. Jest w nas zakorzeniona tak głęboko, że nawet mając niewiele, potrafimy dostrzec kogoś, kto ma mniej i mu pomóc.

Potrafimy się dzielić. Pokazujemy to, gdy w trudnych momentach pomagamy sobie nawzajem. Nie myślimy o tym, ile mamy i czy dzieląc się, będziemy mieć mniej. Po prostu działamy. I teraz jest właśnie taki moment. Ruszyła kolejna edycja Szlachetnej Paczki, w której na pomoc czeka wiele rodzin w pilnej potrzebie. Pozytywny wpływ na czyjeś życie, zmiana jego historii, daje ogrom radości. To najlepszy prezent jaki możemy podarować sami sobie - mówi Joanna Sadzik.

Joanna Sadzik o starcie Bazy Rodzin Jacek Skóra / RMF FM

Ty też możesz wesprzeć najbardziej potrzebujących, takich jak pani Iwona, bo dobro to wynik dzielenia. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Jak zrobić Paczkę?

To proste! Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie przygotujcie Szlachetną Paczkę, która stanie się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny. W ubiegłej edycji jedną Paczkę robiło średnio 31 osób. Przygotowując ją w gronie współpracowników, znajomych czy domowników, dużo łatwiej jest skompletować niezbędne produkty i podzielić się z potrzebującymi z najbliższej okolicy, którzy mają w życiu trudniej.

Potrzebujesz więcej informacji? Znajdziesz je tutaj: www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy/. Możesz też zadzwonić na infolinię Szlachetnej Paczki, która jest dostępna siedem dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 20:00. Wystarczy zadzwonić pod numer: 12 333 78 00.

Rady dla darczyńców przygotowujących Paczkę po raz pierwszy RMF FM

Oglądaj na żywo - Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki

/ Materiały prasowe

12 listopada o godzinie 17.00 w kanałach social media Szlachetnej Paczki (Facebook, YouTube, Twitter) oraz na www.rmf24.pl internauci będą mogli zobaczyć transmisję live z oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji programu.

W trakcie live’a przeprowadzone zostaną rozmowy z wolontariuszami, pracownikami, darczyńcami oraz ambasadorami Paczki. Poznamy poruszające historie rodzin, które czekają na wsparcie w tym roku i wiele więcej.

Przyłącz się do Paczki!

W tym momencie w Szlachetnej Paczce działa już ponad 7 tys. wolontariuszy, a będzie ich więcej. Wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historie oraz potrzeby, niosąc nadzieję i siłę do zmian - bo Paczka to nie tylko wsparcie materialne. Potrzebujący zyskują także radość, uwagę, zrozumienie i nadzieję wyjście z trudnej sytuacji.

W tym roku Szlachetna Paczka chce odwiedzić ponad 20 tys. rodzin w ponad 620 lokalizacjach w całej Polsce. W ponad 70 z nich program jest organizowany po raz pierwszy lub po latach nieobecności. Opublikowana przez Paczkę internetowa baza z historiami wciąż się powiększa - każdego dnia trafia do niej blisko 1000 nowych opisów. Jeżeli chcesz pomóc rodzinie z najbliższej okolicy, ale w obecnej chwili nie ma takiej w bazie, warto wrócić do niej w kolejnych dniach.

Ty też możesz stać się częścią mądrego wsparcia, które ma realny i pozytywny wpływ na życie konkretnych rodzin z najbliższej okolicy! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki jak co roku wspierają także partnerzy biznesowi. Partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki od 5 lat jest Bank BNP Paribas, który realizuje największy program wolontariatu pracowniczego w Paczce. Partnerami głównymi programu są również: Allegro, Biedronka i bp.

Medialnie Szlachetną Paczkę wspierają: Onet, RMF FM, TVN, TVN24.