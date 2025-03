Od 11 kwietnia, spacer po słynnym sopockim molo stanie się płatny. Ceny biletów będą takie same jak w ubiegłym roku. Czy to oznacza koniec bezpłatnych spacerów nad morzem? Nie dla wszystkich!

Tłumy na molo w Sopocie / Andrzej Jackowski / PAP

Rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Sopocie Izabela Heidrich poinformowała, że wejście na molo będzie płatne od 11 kwietnia do 30 września. Dodała, że ceny biletów pozostają bez zmian - normalny będzie kosztował 10 zł, natomiast ulgowy (dla dzieci od 3. do 16. roku życia) - 5 zł.

Tradycyjnie będzie również możliwość kupienia tańszych biletów rodzinnych, grupowych, czy na Kartę Turysty.

Bezpłatnie odwiedzą sopockie molo dzieci w wieku do 3 lat, osoby z niepełnosprawnościami - do 26 lat i mieszkańcy posiadający Kartą Sopocką.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami za wstęp zapłacą 5 zł, natomiast seniorzy powyżej 70. roku życia - 8 zł.

Sprzedaż biletów prowadzona będzie w kasach molo, a także na stronie www.molo.sopot.pl. Tam też dostępny jest szczegółowy cennik.

Prace serwisowe i naprawcze

Jak podkreśliła Heidrich, aby zapewnić należyty stan obiektu pod względem bezpieczeństwa, wygody korzystania oraz estetyki przez cały rok na molo prowadzone są prace serwisowe i naprawcze.

Niektóre elementy, takie jak dolne pokłady są na zimę demontowane i zabezpieczane. Wiosną wracają na swoje miejsca - obecnie konstrukcje dolnych pomostów molo są przygotowywane do ułożenia pokładów. Te, po stronie południowej zostaną udostępnione do 10 kwietnia. Pomost północny będzie otwarty tydzień później. Oprócz tego prowadzone będą prace porządkowe, takie jak mycie okien arkad oraz kloszy latarni - przekazała rzeczniczka sopockiego ratusza.

Planowane jest też malowanie molo. Te prace rozpoczną się najszybciej pod koniec kwietnia, gdy drewno przeschnie po zimie. Dodatkowo przed Wielkanocą zaplanowano uruchomienie fontanny na Skwerze Kuracyjnym. Po "zimnej Zośce" powstaną nowe nasadzenie roślin ozdobnych w tym miejscu.

Miejsce odwieszane także ze względów zdrowotnych

Cała konstrukcja molo ma w sumie 511,5 m, z czego 458 metrów prowadzi nad wodą, a pozostały fragment nad plażą. Najszersza część mola, która znajduje się w całości nad plażą nazywana jest patelnią.

Szerokość mola waha się od 10 do 26 metrów, nie wliczając dolnych pomostów służących do cumowania jednostek pływających.

Konstrukcja drewniana bazuje na palach sosnowych o średnicy od 30 do 60 cm wbitych w dno na głębokość od 5 do 12 metrów. Podkład pomostu tworzą deski sosnowe o grubości 6 cm, szerokości 15 cm i długości od 440 do 780 cm.

Spacerowicze i turyści chętnie odwiedzają to miejsce również ze względów zdrowotnych, gdyż stężenie jodu w miejscach najdalej wysuniętych w morze jest dwukrotnie wyższe niż na lądzie.