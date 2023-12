W środę i czwartek w sześciu gdyńskich dzielnicach nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Powodem jest planowane usunięcie awarii sieci ciepłowniczej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W środę i czwartek mieszkańcy sześciu dzielnic w Gdyni muszą się liczyć z przerwą w dostawie ciepła (ciepłej wody i centralnego ogrzewania). Chodzi o Pustki Cisowskie-Demptowo, Witomino, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny i Dąbrowa.

"Zatrzymanie systemu planujemy w środę o godz. 7 rano. Ponieważ praca sieci ciepłowniczej charakteryzuje się dużą bezwładnością to nasi odbiorcy tego dnia rano spokojnie będą mogli skorzystać z ciepłej wody, przed wyjściem do pracy i wysłaniem dzieci do szkoły" - zapewniła rzeczniczka Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (OPEC) Iwona Kozłowska.

Dodała, że na obszarze planowanej przerwy w dostawie ciepła zarejestrowanych jest 1389 odbiorców (indywidualnych, spółdzielni, wspólnot, instytucji itp.).

Jak podaje OPEC, przerwa w dostawie ciepła jest spowodowana koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej w obrębie ul. Kartuskiej w Gdyni, pod wiaduktem z Trójmiejską Obwodnicą.

Podkreślono, że mieszkania są bardzo dobrze nagrzane, a nawet przegrzane i nie ma ryzyka, aby w ciągu doby temperatura spadła poniżej poziomu zagrażającemu zdrowiu mieszkańców.

Iwona Kozłowska z OPEC zapewniła, że prace będą prowadzone w systemie zmianowym, aby w ciągu 24 godzin przywrócić dostawę ciepła.