Zakończył się pierwszy dzień akcji usuwania niewybuchów zalegających w rejonie Zatoki Gdańskiej, w miejscu budowy Terminala FSRU. We wtorek nurkowie minerzy zneutralizowali około jednej piątej odkrytego arsenału.

Eksplozja miny morskiej (zdj. arch.) / fot. 8.FLOW /

Działania nurków minerów rozpoczęły się we wtorek rano i potrwają do piątku. Łącznie do zniszczenia jest około 100 sztuk amunicji artyleryjskiej i bomba lotnicza zawierająca ekwiwalent ok. 1,2 tys. kg materiału wybuchowego.

Oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kpt. mar. Łukasz Koziarski wyjaśnił, że neutralizacja jest przeprowadzana na dnie Zatoki Gdańskiej, ok. 5 km od linii brzegowej, na wysokości Wyspy Sobieszewskiej.

W związku z prowadzoną akcją ustanowiono strefę bezpieczeństwa z bezwzględnym zakazem wchodzenia do wody. Obejmuje ona obszar od wejścia nr 26 (plaża Stogi) do wejścia nr 11 (plaża Orle) - łącznie 9 km. Nie ma zakazu przebywania na plaży.

Wyłączony obszar zabezpieczać mają patrole policji, straży miejskiej, Wojsk Obrony Terytorialnej i ratowników wodnych Gdańskiego Ośrodka Sportu na quadach. Przy każdym wejściu umieszczone są informacje o zagrożeniu i zakazie wejścia do wody.