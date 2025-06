Podczas prac budowalnych we Władysławowie znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Konieczna była ewakuacja pobliskiego przedszkola.

Podczas prac budowalnych we Władysławowie znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W piątek, podczas prac budowlanych we Władysławowie (pow. pucki, woj. pomorskie), znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej.

Ze względu na znalezisko zaszła konieczność ewakuacji blisko 100 osób z pobliskiego przedszkola - 80 dzieci i 13 dorosłych.

Pracownicy Urzędu Miejskiego we Władysławowie poinformowali, że ewakuacja Przedszkola Publicznego nr 1 we Władysławowie przebiegła sprawnie i zgodnie z procedurami. Dzieci zostały przewiezione do urzędu miejskiego i odebrane przez rodziców.

Niewybuch został zabezpieczony i wywieziony przez specjalistyczną jednostkę saperów. Na czas prowadzonych przez służby działań zamknięta została ul. Drogowców.

W Urzędzie Miejskim we Władysławowie powołany został sztab kryzysowy, który koordynował wszystkie działania.