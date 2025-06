W południe w Miłocicach (Pomorskie) na drodze krajowej nr 20 toyota zderzyła się z bmw. Rannych jest pięć osób, w tym 2-letnie dziecko i dwie 16-letnie dziewczyny - relacjonuje dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski.

Miejsce wypadku w Miłocicach / KPP w Bytowie /

W piątek około godz. 12 w Miłocicach (pow. bytowskim woj. pomorskie) na drodze krajowej nr 20 doszło do poważnego wypadku drogowego.

Policjanci wstępnie ustalili, że 32-letnia kobieta, kierująca toyotą, najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków, na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i zderzyła się bocznie z 24-latką kierującą bmw. W tym drugim pojeździe znajdowała się trójka pasażerów: dwie 16-letnie dziewczyny i dwulatka.

Mama z 2-letnim dzieckiem trafili do szpitala w Słupsku, 16-latki do Szczecinka, a kierująca toyotą została przewieziona do placówki w Bytowie - mówi RMF FM Dawid Łaszcz z KPP w Bytowie.

Jak informują służby, stan całej piątki nie zagraża życiu.

Ruch pomiędzy Miastkiem a Białym Borem odbywa się wahadłowo.