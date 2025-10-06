Wprowadzenie takiego obowiązku nie oznaczałoby, że SAR miałby zabezpieczać każdą imprezę sportową na wodzie. Chodzi przede wszystkim o dostęp do informacji, które pozwolą na szybszą i skuteczniejszą reakcję w razie zagrożenia.

Morska służba nie zabezpiecza żadnych imprez sportowych na wodzie. Niemniej jednak taka informacja do nas o ilości uczestników, gdzie trwa ta impreza, powoduje to, że mamy informację i jesteśmy w stanie gotowości - podkreśla Kluska.

Jak mówi dyrektor, w weekend otrzymali wiele zgłoszeń o osobach potrzebujących pomocy. Na zatoce zdarzały się porywy wiatru sięgające nawet 8-9 stopni w skali Beauforta.

W pewnym momencie zrobił się informacyjny chaos na radiu i trudno było ustalić, ile osób faktycznie potrzebuje pomocy. Poza tym informacja o sprzęcie, terminie i kontakt do organizatora dużo by ułatwił - tłumaczy Sebastian Kluska.

Jak zapowiada dyrektor, odpowiednie zmiany SAR będzie chciał wprowadzić poprzez wniosek do Ministerstwa Infrastruktury lub rozmowy z dyrektorami Urzędów Morskich o wydanie stosownego zarządzenia porządkowego.