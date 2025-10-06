Pierwszy silny jesienny wiatr przyniósł sporo pracy dla ratowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). W miniony weekend służby interweniowały trzy razy na Zatoce Gdańskiej, gdzie odbywały się regaty oraz memoriał pływacki. W wyniku trudnych warunków pogodowych w jednej z jednostek złamał się maszt, a inna wywróciła się, w efekcie czego uczestnicy znaleźli się w wodzie. "Będziemy się starali, żeby wprowadzić obowiązek informowania służb ratowniczych o każdej imprezie. Ile osób bierze udział, jak długo trwa i na jakim sprzęcie" – mówi RMF FM Sebastian Kluska, dyrektor SAR.
Jak mówi dyrektor, wprowadzenie dodatkowego obowiązku informowania ratowników o liczbie uczestników, czasie trwania i rodzaju sprzętu wykorzystywanego podczas imprez sportowych znacząco ułatwiłoby ich pracę przy ewentualnych akcjach ratunkowych.
Dla nas taka informacja to przede wszystkim kwestia gotowości załóg. Jeśli wiemy, ilu uczestników bierze udział w danym wydarzeniu, możemy się odpowiednio przygotować, dobrać jednostkę, zaplanować liczbę miejsc i przygotować właściwy sprzęt ratowniczy - mówi RMF FM Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.