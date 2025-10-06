Prokuratura Rejonowa we Wschowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu mieszkańcowi województwa lubuskiego, który miał rozpowszechniać treści pedofilskie za pośrednictwem internetu. Mężczyźnie grozi kara od dwóch do nawet 15 lat pozbawienia wolności.

24-latek oskarżony o rozpowszechnianie treści pedofilskich (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Ewa Antonowicz, akt oskarżenia w tej sprawie został już złożony w sądzie. 24-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień podczas przesłuchania.

Mimo to śledczy zgromadzili szereg dowodów, które mają potwierdzać jego udział w przestępstwie. Kluczowe znaczenie miały tu zarówno zabezpieczone materiały cyfrowe, jak i ekspertyzy biegłych.

Zakazane materiały w chmurze

Według ustaleń prokuratury, mężczyzna działał od sierpnia 2023 roku do lipca 2024 roku. W tym czasie za pośrednictwem popularnego komunikatora internetowego udostępniał innym osobom adresy URL prowadzące do rosyjskich serwerów chmurowych, na których znajdowały się treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich.

Kluczowym dowodem w sprawie okazały się wyniki pracy biegłego informatyka, który przeanalizował telefon oskarżonego. Na urządzeniu zabezpieczono ponad 100 plików graficznych i wideo przedstawiających nagie osoby, których wygląd wskazywał, że mogą być niepełnoletnie.

W celu jednoznacznego potwierdzenia wieku osób widocznych na materiałach śledczy zwrócili się o opinię do biegłych z zakresu antropologii. Eksperci nie mieli wątpliwości - na zabezpieczonych plikach występują osoby małoletnie.