"Nie mamy wystarczających danych, żeby zakwalifikować to prawnie" - tak Paweł Kowal, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. Odbudowy Ukrainy, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy Izrael dopuszcza się ludobójstwa w Strefie Gazy. "Wiem, jaka jest definicja ludobójstwa i żeby orzec, że jakieś państwo popełnia ludobójstwo, potrzebny jest proces" - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.