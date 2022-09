5 gepardów urodziło się w zoo w Oliwie w Gdańsku. To pierwsze takie narodziny w gdańskim zoo, a zarazem – jak oceniają pracownicy ogrodu zoologicznego – duży, hodowlany sukces. "Porównując warunki pracy, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, a teraz, kto wie, czy to nie jest największy sukces" – mówi w rozmowie z RMF FM Michał Targowski, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Zoo opublikowało także nagrania z małymi gepardami, bo tych na wybiegu zobaczyć na razie nie można.

Małe gepardy przyszły na świat w pierwszej połowie sierpnia. To 4 samice oraz jeden samiec. Narodzinom w zoo zawsze towarzyszy niepewność i obawy o to, czy młode przetrwają pierwsze dni i tygodnie. Dlatego oliwskie zoo informuje o sukcesie dopiero teraz. Sukces nie jest tu słowem na wyrost. Jak tłumaczą pracownicy zoo, gepardy w niewoli rodzą się rzadko, w tym roku w całej Europie przyszły na świat jedynie w zoo w Stuttgarcie i właśnie w Gdańsku.

"Kto wie, czy to nie jest największy sukces"

Porównując warunki pracy, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, a teraz, kto wie, czy to nie jest największy sukces - mówi w rozmowie z RMF FM Michał Targowski, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, pracujący w zoo od blisko 45 lat.

Małych gepardów na razie zobaczyć nie można. Gdański Ogród Zoologiczny dokumentował jednak zarówno pierwsze tygodnie życia małych gepardów, jak i to co, co działo się wcześniej. A życie gepardów pełne jest ciekawostek. Stado to kilka samców i jedna samica - odwrotnie, niż na przykład u lwów.

Tu samica wybiera partnera. Wybiera jakby tego, z którym chce mieć dzieci, ale ten drugi też nie jest od razu odstawiany do konta. Ten drugi pełni rolę wspomagającą - opowiada Targowski. Co ciekawe samce wcale nie toczą ze sobą walki, akceptują wybór samicy.

O narodzinach gepardów z dyrektorem zoo w Gdańsku Michałem Targowskim rozmawia nasz reporter Kuba Kaługa. Zobacz małe gepardy na nagraniach udostępnionych przez gdańskie zoo.

Cytat Matką kociąt jest Vega, niespełna 4-letnia samica, urodzona w szwedzkim zoo Boras. Do gdańskiego ogrodu przyjechała w czerwcu 2021 r. Kwestia ojca jest nieco bardziej skomplikowana: kocięta z jednego miotu pochodzą od dwóch różnych samców. Ojcami są 7-letni bracia urodzeni w Rostocku, Akin i Thabo, którzy przyjechali do nas we wrześniu 2017 roku - informuje Gdański Ogród Zoologiczny.

Małe gepardy zobaczyć będzie można najwcześniej za kilka tygodni. Zanim zostaną wypuszczone na wybieg muszą przejść szereg szczepień, które dwukrotnie, po kilku tygodniach, trzeba będzie jeszcze powtórzyć.

W przyszłym roku wiosną te kocięta będą tak rozkoszne, że na pewno będą wielkim hitem dla naszego zoo. Nagrywamy wszystko co dzieje się w pawilonie i ten film, który pokazuje rozwój zwierząt, będzie udostępniony na ekranie przed domkiem naszego pawilonu - mówi RMF FM Targowski.