Do 3 lat więzienia grozi 66-latkowi z gminy Nowa Karczma na Pomorzu. Mężczyzna pobił swojego sąsiada. Motyw był kuriozalny – chodziło o łopatkę używaną przez dzieci w piaskownicy.

Do napaści doszło w nocy z 24 na 25 czerwca. 66-latek wtargnął do domu sąsiada i pobił go. Formułował też groźby pod jego adresem.

Napastnik został zatrzymany kilka godzin po zgłoszeniu sprawy na policję. Przyznał się do winy. Tłumaczył, że powodem ataku była rzekoma kradzież łopatki należącej do jego wnuka.

66-latek odpowie za pobicie i groźby karalne. Objęto go dozorem policyjnym, ma też zakaz zbliżania się do sąsiada. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.