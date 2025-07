W Odrze przy nabrzeżu Janówek we Wrocławiu ratownicy dolnośląskiego WOPR znaleźli ciało mężczyzny. "Działania prowadzono w trudno dostępnym terenie, zalesionym, ze stromymi brzegami. Dalsze czynności prowadzi policja i prokurator" - podali ratownicy. Poinformowali również o nieodpowiedzialnym zachowaniu kajakarzy pływających na odcinku Odry objętym zakazem - przy Wyspie Słodowej w centrum Wrocławia.

/ Dolnośląskie WOPR /

We wtorek we Wrocławiu na Dolnym Śląsku ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zostali zaalarmowani o ciele pływającym w Odrze. "Na miejsce zadysponowano ratowników, którzy po sprawdzeniu ok. 2 km nabrzeża, odnaleźli i wyciągnęli z wody ciało mężczyzny. Działania prowadzono w trudno dostępnym terenie, zalesionym, ze stromymi brzegami" - poinformowali.

/ Dolnośląskie WOPR /

Służby dodały, że w tym samym czasie do WOPR wpłynęło zgłoszenie o kajaku pływającym przy Wyspie Słodowej w centrum Wrocławia. Jest to odcinek Odry objęty zakazem.

"Interwencje podjął drugi zespół ratowników WOPR. Kajakarzy odprowadzono do brzegu i pouczono. Dalszą drogę dwie osoby przeszły pieszo" - poinformiwali WOPR-owcy.

/ Dolnośląskie WOPR /