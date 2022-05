Błękitne koszule z haftem "Gdańskie Autobusy i Tramwaje" oraz granatowe dodatki dla panów - krawaty, dla pań - apaszki - tak będzie wyglądał nowy ujednolicony strój służbowy dla prowadzących pojazdy. W ciągu najbliższego miesiąca wszyscy kierowcy i motorniczowie GAiT wyposażeni zostaną w nowe elementy garderoby.

Nowy strój gdańskich kierowców i motorniczych / Gdańskie Autobusy i Tramwaje /

Zależy nam na identyfikacji wizualnej prowadzących pojazdy GAiT - mówi prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Maciej Lisicki.

Zdecydowaliśmy się na wariant najbardziej ekonomiczny, czyli wprowadzenie najważniejszych z punktu widzenia identyfikacji i pełnionej funkcji elementów garderoby. Koszula z haftem "Gdańskie Autobusy i Tramwaje", krawat, apaszka to elementy najbardziej wyeksponowane i widoczne dla korzystających z komunikacji miejskiej. Co istotne, wprowadzenie ujednoliconych elementów stroju służbowego jest ważne nie tylko z punktu widzenia pasażera, ale także samych prowadzących pojazdy. Identyfikacja wizualna kierowcy, czy motorniczego przywodzi skojarzenie osoby będącej "na służbie", co przekłada się na większy respekt do prowadzących i ich bezpieczeństwo - podkreśłił prezes.

Władze spółki mają nadzieję, że nowy ujednolicony wizerunek prowadzących pojazdy spodoba się pasażerom.