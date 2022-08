​Trwają prace na placu węzła Karwiny. Powstaną nowe rozwiązania dla pieszych, rowerzystów i kierowców korzystających z przesiadki na transport zbiorowy - podaje portal gdynia.pl.

Gdynia / Shutterstock

Na placu budowy jednej z największych gdyńskich inwestycji infrastrukturalnych wykonawca zajmie się w najbliższym czasie m.in. przygotowywaniem nawierzchni pod przyszły buspas, którym autobusy i trolejbusy ominą fragmenty ul. Wielkopolskiej i ul. Chwaszczyńskiej o największym natężeniu ruchu.

Poprawienie warunków korzystania z komunikacji miejskiej - to jedno z głównych założeń nowego węzła komunikacyjnego w tej części Gdyni. Chodzi o zachęcenie większej liczby mieszkańców do przesiadki z samochodu na transport zbiorowy i łączenia różnych środków transportu w codziennych podróżach do szkoły, pracy czy na uczelnię.

Docelowo mają pomóc w tym: parking przesiadkowy dla samochodów i rowerzystów w pobliżu istniejącej stacji PKM Gdynia Karwiny, nowe chodniki i drogi dla rowerów oraz gruntownie przebudowany układ drogowy w rejonie pobliskich ulic: Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej, Strzelców czy Sopockiej.



Buspasy w ramach węzła Karwiny powstaną natomiast na kilku odcinkach wspomnianych ulic Wielkopolskiej oraz Chwaszczyńskiej - głównych arterii tej części miasta, gdzie do tej pory kierowcy komunikacji miejskiej tracili cenne minuty w godzinach szczytu drogowego. Łącznie dzięki tej inwestycji ma powstać około 2,7 kilometra nowych buspasów, które rozszerzą miejską sieć infrastruktury przeznaczonej dla komunikacji miejskiej. Powstaną też m.in. nowe pętle autobusowe z zapleczem sanitarnym dla kierowców (na końcu ul. Strzelców).



Przebudowa sieci - chwilowy brak ciepłej wody

Jak często bywa przy dużych inwestycjach, część prac toczy się także pod ziemią - nie inaczej jest w przypadku węzła na Karwinach. Projekt uwzględnia przebudowy i rozbudowy podstawowych sieci technicznych w obszarze placu budowy: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej czy sieci gazowej oraz teletechnicznej.



W najbliższych tygodniach wykonawca zajmie się też infrastrukturą sieci ciepłowniczej, która będzie musiała zostać przebudowana właśnie ze względu na powstawanie nowego buspasa przy ul. Wielkopolskiej i konieczności przebudowy istniejącej drogi.



Z tego względu mieszkańcy kilku okolicznych dzielnic i osiedli - Karwin II, Karwin III, części Wielkiego Kacka i Dąbrowy - będą musieli przygotować się na chwilowy brak ciepłej wody. Jak informuje OPEC Gdynia, kilkudniowa przerwa w dostawie ciepłej wody potrwa od godziny 2:00 w nocy dnia 17 sierpnia najpóźniej do 20 sierpnia, do godziny 10:00.