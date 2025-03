„Dzéń Jednotë Kaszëbów” to wydarzenie organizowane na pamiątkę pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach w dokumencie z 19 marca 1238 roku. Z tej okazji organizowane są dziś w Gdańsku wydarzenia na pamiątkę tego dnia przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Fundację Kaszuby. Natomiast na niedzielę zaplanowano główne obchody, których gospodarzem będzie Bolszewo.

/ fot.: ​Fundacja Kaszuby/Mateusz Dietrich / Materiały prasowe

O godz. 11:00 na Górze Gradowej, najwyższym maszcie flagowym na Kaszubach, uroczyście podniesiona zostanie największa flaga kaszubska. Ma ona 5 metrów szerokości i 8 metrów długości. To wydarzenie organizowane przez Fundację Kaszuby. "Do ùzdrzeniô we Gduńskù!" - piszą na swoim profilu.

W południe rozpocznie się tradycyjne spotkanie organizowane przez gdański oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pod pomnikiem Świętopełka II Wielkiego, który uważany jest za zasłużonego dla Gdańska i Pomorza średniowiecznego księcia z dynastii Sobiesławiców.

To dziś przypada 785. rocznica pierwszego zapisu nazwy "Kaszub". Chodzi o datowaną na XII wiek Bullę Grzegorza IX. Papież nazwał w niej księcia Bogusława I "księciem Kaszub" (łac. clare morie... duce Cassubie). Bulla ta potwierdzała nadanie przez szczecińskiego księcia posiadłości koło Stargardu nad Iną na rzecz zakonu joannitów. W ten sposób Kaszubi pojawili się oficjalnie na kartach historii.

Barwy flagi kaszubskiej pochodzą bezpośrednio od herbu kaszubskiego, który przedstawia czarnego gryfa na złotym tle. Jest też symboliczne znaczenie, jaki kaszubi nadają tym kolorom. Czarny ma oznaczać trud pracy wkładanej w rozwój kaszubszczyzny, chronienia naszych praw albo trud pracy wkładany w uprawę słabej jakości gleb na Kaszubach, a złoty to wszelkie owoce, jakie ta praca przynosi - opowiada RMF FM Mateùsz Titës Meyer z Fundacji Kaszuby.

Obchody w Bolszewie 23 marca rozpoczną się poranną mszą świętą. Później będzie przemarsz, a następnie najbardziej widowiskowe i najgłośniejsze wydarzenie - próba pobicia rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonach.