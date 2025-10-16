Strażacy dogaszają pożar hali produkcyjnej w miejscowości Rusocin w województwie pomorskim. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest droga krajowa nr 91. Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się samodzielnie 15 osób.

Zdj. poglądowe / Arkadiusz Sosnowski, PSP / Państwowa Straż Pożarna

W Rusocinie w Pomorskiem doszło do pożaru hali produkcyjnej. Całą noc służby pracowały na miejscu. Trwa dogaszanie ognia. W związku z zadymieniem zamknięta jest DK91.

Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się samodzielnie 15 osób. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej - przekazał RMF FM dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Na szczęście nie ma poszkodowanych.