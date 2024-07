Czarne skrzynki z samolotu M-346 Bielik, który rozbił się w Gdyni Babich Dołach w piątek, zostaną otwarte i odczytane w laboratorium producenta. To "z uwagi na uszkodzenie obudowy" - podała prokuratura we wtorek. Wrak i jego elementy zostały już przeniesione do hangaru wojskowego na terenie lotniska i odpowiednio zabezpieczone.