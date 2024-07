Gen. Nowak przekazał, że mjr pil. Robert Jeł spędził ponad 1100 godzin, latając samolotami M-346 Bielik. Był jednym z dwóch najbardziej doświadczonych pilotów tych samolotów w Polsce.

Inspektor Sił Powietrznych był też pytany przez dziennikarzy, czy pilot zgłaszał jakiekolwiek problemy w czasie tragicznie zakończonego lotu. Stwierdził, że według jego wiedzy nie było takiej sytuacji.



Tragiczny finał lotu treningowego

Maszyna, która rozbiła się na gdyńskim lotnisku, należała do 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Do zdarzenia doszło w czasie treningów do sobotnich pokazów.

Samolot wykonywał różnego rodzaju akrobacje na niewielkim pułapie. Nagle zaczął pikować. Pilot nie zdążył uniknąć zderzenia z ziemią. Rozbił się na płycie lotniska.

Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM, widać spadający samolot, a następnie czarny dym unoszący się nad lotniskiem.

/ Gorąca Linia RMF FM

Na Gorącą Linię RMF FM otrzymaliśmy wiele informacji od naszych Słuchaczy o wypadku w Gdyni.

Latał samolotem góra, dół, kręcił "bączki", leciał pionowo w dół. Mamy mieszkanie obok lotniska. Wyszedłem przed dom, patrzymy z dziewczyną i powiedziałem: "on się rozbije". I nagle słyszymy "bum" i widzimy kłęby dymu - powiedział jeden z naszych Słuchaczy.

Samolot Bielik rozbił się w Gdyni Gorąca Linia RMF FM

Wypadek w Gdyni Nikodem / Gorąca Linia RMF FM

/ Gorąca Linia RMF FM

Okoliczności katastrofy będzie wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

W związku z katastrofą planowane na sobotę obchody 30-lecia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej nie odbędą się.



Opuszczona do połowy masztu i przepasana kirem flaga Polski na rondzie w pobliżu miejsca katastrofy / Stanisław Pawłowski / RMF FM

"Loty akrobacyjne są obciążone bardzo dużym ryzykiem"

Samolot szkolno-treningowy M-346 Master, który w polskim wojsku nosi nazwę Bielik, jest dwumiejscowym, dwusilnikowym samolotem przeznaczonym do zaawansowanego szkolenia lotniczego. Pierwsze maszyny pojawiły się w Polsce w 2016 roku.

Samolot szkolno-treningowy M-346 Master / Wojtek Jargiło / PAP

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że loty akrobacyjne są obciążone bardzo dużym ryzykiem - mówił w Radiu RMF24 Krystian Zięć, pułkownik rezerwy, pilot F-16, instruktor. Pytany o samolot Bielik, który rozbił się na gdyńskim lotnisku, podkreślał, że "jest to dojrzała konstrukcja, wykorzystywana przez siły powietrzne kilku państw jako samolot szkolenia zaawansowanego".

Bielik jest wyposażony w fotel katapultowy klasy 0-0. Jest to nowoczesny system ratunkowy. Zapewnia skuteczne katapultowanie w każdej fazie lotu - tłumaczył Zięć.

Ten samolot ma parametry lotne i operacyjne zbliżone do F-16. Przejście z Bielika na F-16 jest bardzo łagodne, płynne, nie dostarcza wielu stresów - mówił w Radiu RMF24 ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński. Jego konstrukcja jest przystosowana do wykonywania lotów z dużymi przeciążeniami. Pilot, który wsiada do tego samolotu, jest doświadczony. Nie jest to nowicjusz. Ma za sobą kilkaset godzin przynajmniej na innych typach samolotów - podkreślał.

Samolot wszedł w lot nurkowy po wykonaniu pętli. Widzę 2 elementy, które mogły się przyczynić do katastrofy - analizował w Radiu RM24 Grzegorz Brychczyński. Zwrócił uwagę, że pogoda była idealna, więc można podejrzewać problem po stronie pilota (np. zdrowotny) albo maszyny. Zastrzegł jednocześnie, że więcej odpowiedzi przyniesie ekspertom m.in. zbadanie czarnej skrzynki samolotu.