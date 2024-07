Zdaniem jednego ze współautorów pracy, Wesa Pattersona z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory najnowsze wyniki pokazują, że dane z obserwacji radarowych Księzyca mogą być wciąż analizowane w nowatorski sposób, a kontynuacja tych obserwacji, z pomocą sondy LRO lub kolejnych ma kluczowe znaczenie dla badań naszego naturalnego satelity.

Schemat odkrycia tuneli pod powierzchnią Księżyca / Photo of A. Romeo. LRO 3D model by NASA (Brian Kumanchik, Christian Lopez. NASA/JPL-Caltech) / Materiały prasowe

Co ciekawe - jaskinie odkryto w rejonie Morza Spokoju, gdzie 55 lat temu wylądowali Neil Armstrong i Buzz Aldrin - informuje AP. Badacze podejrzewają, że w okolicy może być ponad 200 podobnych jam.

Jaskinia, opisana szczegółowo przez badaczy, znajduje się 400 km od miejsca lądowania Apollo 11. Widoczna jest jedynie początkową część podziemnej wnęki. Zdaniem naukowców ma ona co najmniej 40 m szerokości i kilkadziesiąt metrów długości, a może nawet więcej.

Autorzy pracy podkreślają znaczenie odkrycia nie tylko dla ogólnej wiedzy na temat Księżyca, ale i planów powrotu człowieka na jego powierzchnię i pozostania tam na dłużej. Takie formacje mogą pomóc w budowie stacji księżycowych, które będą lepiej chronione przed skokami temperatury i groźnym promieniowaniem.

Temperatura oświetlonej powierzchni Księżyca może wzrastać nawet do 127 stopni Celsjusza, w nocy może spadać nawet do -173 stopni Celsjusza. Z kolei promieniowanie kosmiczne na powierzchni Srebrnego Globu jest około 150 razy silniejsze niż to, z którym mamy do czynienia na powierzchni Ziemi.

Brak atmosfery zwiększa też ryzyko uderzenia nawet małych meteorytów. Ulokowanie baz pod powierzchnią może okazać się najbardziej praktycznym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem.