Kolejne problemy byłego eurodeputowanego Ryszarda Czarneckiego oraz europosła Kosmy Złotowskiego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła na nowo umorzone śledztwo w sprawie podejrzenia wyłudzeń przez tych polityków pieniędzy na szkodę Parlamentu Europejskiego.

Ryszard Czarnecki / Łukasz Gągulski / PAP

Według śledczych Ryszard Czarnecki miał w 2006 roku wprowadzić w błąd europarlament co do zamiaru zatrudnienia asystenta krajowego w swym biurze. W ten sposób miał doprowadzić parlament do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Chodzi o ponad 90 tysięcy złotych na wynagrodzenia.

Dodatkowo śledczy twierdzą, że z unijnych pieniędzy finansował osoby pracujące w biurze posła na Polski Sejm Łukasza Zbonikowskiego, a także zatrudnione w jego prywatnym gospodarstwie rolnym.

W przypadku Kosmy Złotowskiego prokuratura twierdzi, że w latach 2014-2019 mogło dojść do wyłudzenia blisko 140 tysięcy złotych na wynagrodzenie dla osoby, która miał być zatrudniona w jego biurze jako asystent krajowy. Dodatkowo według śledczych doszło do wprowadzenia parlamentu w błąd związku z umowami na kwotę w sumie ponad 40 tysięcy złotych, za usługi świadczone dla eurodeputowanego.

Dziesięć postępowań karnych podjęto na nowo

Śledztwo w sprawie obu polityków umorzono 16 stycznia tego roku. Prokuratorzy postanowili teraz rozpocząć jeszcze raz postępowanie. Jest ono jednym z dziesięciu postępowań karnych zakończonych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, które teraz podjęto na nowo . Jak dowiedział się reporter RMF FM, to pierwsze efekty kwerendy spraw, które prokuratorzy przed zmianą władzy umarzali, bądź odmawiali wszczynania śledztwa.

Grupa prokuratorów przeprowadziła dotąd analizy kilkudziesięciu spraw. W przypadku dziesięciu postępowań stwierdziła, że powinny być one prowadzone, mimo decyzji o ich zakończeniu, bo nie została wyczerpana inicjatywa dowodowa.

To sprawy na różnym etapie, a także w różny sposób zakończone. Prokuratorzy podważyli najwięcej decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa. Chodzi między innymi o sprawy z zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące Orlenu, czy projektu samochodu elektrycznego Izera. Cześć zawiadomień dotyczy przekrętów przy wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, mamy też dwie sprawy z Danielem Obajtkiem w roli głównej, inne związane z zaniechaniami urzędników kancelarii premiera, czy oszukiwaniem Parlamentu Europejskiego. Poza tym są też śledztwa, które umorzono - między innymi dotyczące różnych incydentów podczas Strajków Kobiet czy marszu narodowców.

Kolejne problemy Czarneckiego

To kolejne problemy Ryszarda Czarneckiego. Według śledczych, Czarnecki składał nieprawdziwe oświadczenia w sprawie podróży służbowych do Parlamentu Europejskiego i przejechanych dystansów. Miał w ten sposób wyłudzić ponad 200 tysięcy euro z tytułu diet i zwrotu kosztów podróży.

Polityk twierdzi, że błędów mieli się dopuszczać jego asystenci, sprawa została już dawno wyjaśniona, a pieniądze zwrócone.