Funkcjonariusze krakowskiej policji zatrzymali 46-latka podejrzanego o kradzieże z włamaniem oraz posiadanie narkotyków. Mężczyzna m.in. na początku września ukradł bieliznę z jednego z krakowskich sklepów, wartą kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie robił tego dla ukochanej, ale w celach zarobkowych.

Złodziej ekskluzywnej bielizny zatrzymany przez krakowskich policjantów / Komenda Miejska Policji w Krakowie/Shutterstock /

Mówimy o bieliźnie, ekskluzywnej bieliźnie, wartej ponad 60 tysięcy złotych - powiedziała w rozmowie z reporterem RMF MAXX Przemysławem Błaszczykiem st. post. Elżbieta Znachowska-Bytnar z KMP Kraków. Policjantka dodała, że nie ma potwierdzenia, aby kradzież miała związek z jakąś miłosną historią. Policjanci ustalili, że ma to jednak związek z celami zarobkowymi, to właśnie nimi kierował się 46-letni złodziej recydywista - przyznała funkcjonariuszka.

Okazuje się, że nie zajmował się on jedynie "ekskluzywną koronką".

Pod koniec sierpnia, również w jednym z lokali na terenie śródmieścia, został skradziony m.in. sprzęt muzyczny, alkohole, gotówka, elektronarzędzia, warte około 30 tysięcy złotych - usłyszał Przemysław Błaszczyk od policjantów, którzy wiążą tę kradzież z zatrzymanym.

Stróże prawa rozpracowujący sprawę wytypowali adres, pod którym mógł przebywać poszukiwany. Zatrzymano go 2 października w mieszkaniu w Podgórzu. Na miejscu zabezpieczono część skradzionej bielizny. 46-latek trafił na komendę, a tam, w trakcie przeszukania, odkryto, że ma przy sobie mefedron.

Za kradzież z włamaniem, posiadanie narkotyków, a także działanie w warunkach recydywy, mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.