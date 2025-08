Prokuratura złożyła wniosek o trzymiesięczny areszt dla dwóch 23-latków podejrzanych ws. zabójstwa pod sklepem monopolowym w Policach (woj. zachodniopomorskie). Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem. We wtorek wieczorem mężczyźni usłyszeli zarzuty.

Zabójstwo przed sklepem monopolowym. Jest ruch prokuratury (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dwaj 23-latkowie, poszukiwani w związku ze sprawą zabójstwa w Policach, we wtorek po południu zostali zatrzymani przez policję. Kilka godzin później w Prokuraturze Rejonowej Szczecin Zachód usłyszeli zarzuty.

Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut zabójstwa. Drugi z podejrzanych usłyszał zarzut udziału w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, które to skutkowało śmiercią pokrzywdzonego. Zmarł on wskutek odniesionych obrażeń szyi, była to rana cięto-kuta - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Zarzut udziału w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym usłyszał Dawid Sz., a Mateusz G. zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Pierwszemu z nich grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.