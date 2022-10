Zawodnicy z Polski, ale też Kanady, Holandii, Korei czy Indii wystartują na początku listopada, w otwartych mistrzostwach Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych. Zawody odbędą się w Szczecinie, a organizatorzy poszukują wolontariuszy, którzy pomogą przy przeprowadzeniu pływackich konkurencji.

Organizator zawodów, klub KSI "START" Szczecin, poszukuje na wydarzenie wolontariuszy. / KSI "START" Szczecin /

Otwarte, międzynarodowe mistrzostwa Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych odbędą się dniach 4-6 listopada na szczecińskiej Floating Arenie. Organizator zawodów, klub KSI "START" Szczecin, poszukuje wolontariuszy.

Do Szczecina na mistrzostwa przyjadą, obok reprezentantów Polski, także ekipy z Kanady, Holandii, Czech, Szwecji, Korei Płd., Kazachstanu, Ukrainy i Indii. Do obsługi tak dużego wydarzenia potrzebni są wolontariusze. Organizatorzy zawodów przyznają, że będzie to spore wyzwanie, ale zapewniają, że gwarantują znakomitą atmosferę, niezapomniane wrażenia, nowe doświadczenie i co nie jest bez znaczenia - obiad.

Zgłoszenia można wysyłać na adres biuro@start-szczecin.pl, można zgłaszać się telefonicznie pod numerem 91383 74 30 lub osobiście w siedzibie Klubu Sportowego Inwalidów "START" Szczecin. Zgłoszenia będą przyjmowanie do 28 października 2022.

Do obowiązków wolontariuszy należeć będzie pomoc w przeprowadzeniu rywalizacji sportowej, pomoc w biurze zawodów, pomoc zawodnikom podczas sportowego wydarzenia.