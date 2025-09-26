Sejm uchwalił w piątek ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Zgodnie z założeniami będzie on miał blisko 4 tys. ha i powstanie już w listopadzie w woj. zachodniopomorskim. Będzie to też pierwszy park narodowy od ponad 20 lat.

/ Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, fot. Piotr Piznal Fotografia /

Za uchwaleniem ustawy głosowało 226 posłów, 198 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy nowy park narodowy tworzy się w celu m.in. zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych oraz przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody.

Nowy park narodowy - gdzie powstanie ?

Siedzibą nowego parku ma być Gryfino i miałby zostać utworzony 11 listopada tego roku.

Teren parku ma objąć obszar o powierzchni ponad 3,8 tys. ha w województwie zachodniopomorskim.

Na tym obszarze ma być możliwe prowadzenie wędkarstwa, tj. amatorskiego połowu ryb oraz rybactwa i rybołówstwa kulturowego rozumianego jako połów np. ryb sposobem tradycyjnym dla danego regionu.

Z ustawy wynika, że limit wydatków budżetu państwa związany z projektowanym parkiem w latach 2026-2035 ma wynieść 167 mln zł, z czego w 2026 r. miałoby to być ponad 19 mln zł, a w 2027 r. - 16,6 mln zł.

Granice nowego parku

Zgodnie ustawą granice nowego parku mają być wyznaczone tak, by zapewnić ochronę zasobów przyrodniczych i jednocześnie umożliwić dotychczasowe użytkowanie obszaru.

"Oba ramiona rzeki Odry: Odra Zachodnia i Odra Wschodnia nie zostaną włączone do parku i jego otuliny. W obszar projektowanego parku zostaną włączone trzy wyspy wychodzące poza główny teren Międzyodrza - wyspa Łęgi Kurowskie położona między Odrą Zachodnią a Kanałem Kurowskim oraz kompleks dwóch wysp położonych między Odrą Wschodnią a Kanałem Kurowskim: Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek. Wyspy Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek należą administracyjnie do miasta Szczecin" - wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektowanego do ustawy rozporządzenia.

Zgodnie z prawem park narodowy w Polsce tworzony jest w drodze ustawy, a rozporządzeniem Rada Ministrów określa jego granice. Utworzenie lub zmiana granic parku wymaga zgody właściwych organów samorządu terytorialnego.

W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują ok. 1 proc. powierzchni kraju.

Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju, był Pieniński Park Narodowy. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.