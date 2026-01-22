W czwartek rano w jednej z kamienic przy ul. Szkolnej w centrum Szczecinka doszło do niebezpiecznego odkrycia. Nowy właściciel mieszkania, który przyjechał obejrzeć lokal odziedziczony w spadku, znalazł przy piecu kaflowym pocisk przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej. Na miejsce natychmiast wezwano służby, a mieszkańców ewakuowano. Akcja saperów, którzy wywieźli znalezisko na poligon, zakończyła się sukcesem.
W czwartek rano nowy właściciel mieszkania przy ul. Szkolnej w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) natknął się na niebezpieczne znalezisko.
W lokalu, który otrzymał w spadku i zamierzał wyremontować, przy piecu kaflowym, znalazł pocisk przeciwlotniczy z okresu II wojny światowej. Natychmiast poinformował policję.
Na miejsce skierowano patrol, który zabezpieczył teren i zamknął ul. Szkolną dla ruchu. Ewakuowano cztery osoby z dwóch sąsiednich kamienic – pozostali lokatorzy nie byli obecni w mieszkaniach.
Policjanci pilnowali bezpieczeństwa do czasu przyjazdu saperów ze złocienieckiej jednostki wojskowej.
Saperzy szybko i sprawnie przeprowadzili akcję usunięcia pocisku.
Jak poinformowała oficer prasowa szczecineckiej policji asp. szt. Anna Matys, "akcja przebiegła szybko i sprawnie". Niebezpieczny niewybuch został wywieziony z miasta i zostanie zdetonowany na poligonie.
Po zakończeniu działań służb mieszkańcy kamienic przy ul. Szkolnej 13 i 15 mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów.
Ulica została ponownie otwarta dla ruchu. Policja zapewnia, że sytuacja została opanowana.