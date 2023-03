Poszukiwany mężczyzna wpadł w ręce policjantów w sklepie w centrum Szczecina. Jak się okazało 51-latek przyjechał do niego autem mimo, że posiadał czteroletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci ze Szczecina zostali wezwani do sklepu w centrum miasta w związku z podejrzeniem kradzieży. Choć kradzieży nie wykryli, podczas sprawdzania 51-latka, który wzbudził podejrzenia pracowników sklepu, okazało się, że był on poszukiwany. Mężczyzna miał do odbycia karę 18 miesięcy pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze podczas interwencji ustalili ponadto, że mężczyzna posiadał 4-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, a do sklepu przyjechał właśnie samochodem.

Szczecinianin spędzi w areszcie co najmniej 18 miesięcy. Co najmniej, bo za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów może mu grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności.