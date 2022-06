Sezon wakacyjny dopiero przed nami, a woda już zbiera śmiertelne żniwo. Tylko w miniony weekend w Zachodniopomorskiem utonęły dwie osoby. Dlatego też zachodniopomorscy policjanci przypominają jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą.

Sezon wakacyjny dopiero przed nami, a woda już zbiera śmiertelne żniwo. / Aneta Łuczkowska /

Każdego roku w całej Polsce odnotowujemy utonięcia. W 2021 r. w Zachodniopomorskiem były 33 takie zdarzenia. W okresie letnim, od czerwca do końca sierpnia 2021 r. nad wodą życie straciło 10 osób. Od początku tego roku w naszym regionie utonęło 8 osób, od początku czerwca mamy już 3 takie przypadki.

Tylko w minioną niedzielę utonęło dwóch mężczyzn. Pierwszy z przypadków miał miejsce po godzinie 15:00 w powiecie myśliborskim. Na niestrzeżonej plaży 41-latek, który wcześniej ze znajomymi spożywał alkohol, wszedł do wody, aby popływać. Niestety zniknął pod taflą wody. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa zakończyła się wyłowieniem ciała mężczyzny.

Do drugiego z tragicznych finałów kąpieli doszło w Szczecinie na kąpielisku przy jeziorze Głębokim. Po 16:30 przebywający na plaży 33-latek wskoczył do wody z pomostu i nie wypłynął. Poszukiwania zakończyły się wyłowieniem jego ciała.

W większości przypadków główną przyczyną utonięć jest nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i lekceważące podejście do własnego bezpieczeństwa. Często przyczyna tkwi również w nieodpowiedzialnej opiece nad dziećmi, ryzykownym zachowaniu osób dorosłych i ogólnie pojętym brakiem wyobraźni. Niestety, często towarzyszy temu alkohol i inne substancje odurzające. Woda to żywioł, który co roku zbiera śmiertelne żniwo, a za każdą z tych tragedii kryje się ból i cierpienie rodzin i bliskich.

Zasady bezpiecznego korzystania z akwenów

Dlatego policja przypomina, by wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętać o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR-u. Należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli.

Warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo - nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić na urazy, kalectwo, a nawet śmierć.

Do wody nigdy nie wchodzimy będąc pod wpływem alkoholu. Jak pokazują statystyki, najwięcej utonięć i wypadków nad wodą dotyczy właśnie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Również osoby zażywające leki psychotropowe i antybiotyki powinny wystrzegać się pływania.

Z kąpieli korzystamy najwcześniej po upłynięciu 30 minut od zjedzenia posiłku. Zadbajmy także o bezpieczeństwo "zdrowotne" - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzamy się stopniowo oraz nie kąpiemy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu.