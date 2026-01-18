Premier Węgier Viktor Orban poinformował o przyjęciu zaproszenia prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w nowo powołanej Radzie Pokoju dla Gazy. Rada ma odegrać kluczową rolę w zarządzaniu procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie.

Premier Węgier Viktor Orban został zaproszony przez Donalda Trumpa do Rady Pokoju dla Gazy.

Rada Pokoju ma zarządzać procesem pokojowym w Strefie Gazy.

W skład Rady wchodzą m.in. Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner i Tony Blair.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powołał Radę Pokoju dla Gazy, która ma odegrać kluczową rolę w zarządzaniu procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie. W niedzielę premier Węgier Viktor Orban poinformował, że przyjął zaproszenie do udziału w tym prestiżowym gremium jako członek-założyciel.

W opublikowanym liście Trump podkreślił, że "nadszedł czas zmienienia marzeń w rzeczywistość", a Rada Pokoju ma być "najbardziej imponującą i ważką Radą kiedykolwiek zebraną". Amerykański prezydent zaprosił Węgry do współpracy, doceniając ich wysiłki na rzecz pokoju.

Skład Rady i warunki członkostwa

W skład Rady Pokoju, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner oraz były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Według informacji ujawnionych przez Biały Dom członkostwo w Radzie wiąże się z koniecznością wpłaty co najmniej 1 miliarda dolarów.

Prezydent Trump ma decydujący głos w kwestii zapraszania kolejnych państw do udziału w Radzie. Podobne zaproszenia otrzymali także prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Egiptu Abd el-Fatah as-Sisi oraz król Jordanii Abdullah II.

Rola Rady w procesie pokojowym

Powołanie Rady Pokoju zostało zapisane w planie pokojowym przygotowanym przez administrację Trumpa. Plan ten został zaakceptowany zarówno przez Izrael, jak i palestyński Hamas. Od 10 października 2025 roku w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, a utworzenie Rady ma być kluczowym elementem wdrażania drugiej fazy rozejmu.

Premier Orban podkreślił, że "węgierskie wysiłki na rzecz pokoju są doceniane", a udział Węgier w Radzie Pokoju to "zaszczytne zaproszenie".